Les échos du silence, Opéra, Lille

Les échos du silence Samedi 7 mars, 21h00 Opéra Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-07T21:00:00+01:00 – 2026-03-07T23:59:00+01:00

Fin : 2026-03-07T21:00:00+01:00 – 2026-03-07T23:59:00+01:00

Dans Les Enfants terribles, la musique de Philip Glass semble parfois suspendre le temps par la répétition de motifs hypnotiques. Cette exploration d’espaces sonores nouveaux, où le temps se dilate dans une expérience sensorielle, anime de nombreux compositeurs depuis la seconde moitié du 20e siècle. Confortablement allongé dans la pénombre du Grand foyer, franchissez le seuil de la nuit et traversez les frontières du son.

Concert 1 (21h)

Pièces de Giacinto Scelsi et André Boucourechliev

Concert 2 (22h45)

Pièces de Georg Friedrich Haas

Concert 3 (00h30)

Performance électronique live d’Augustin Muller d’après Philip Glass

Opéra Place du Théâtre Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Concert Insomniaque