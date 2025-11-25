Les échos ibériques : Voyage en chansons – Restitution de la Masterclass de Philippe BIROS Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger PARIS

Le Conservatoire Nadia et Lili Boulanger a le plaisir d’accueillir une masterclass consacrée au répertoire vocal espagnol, intitulée « Échos Ibériques : Voyage en chansons ». Cette session pédagogique mettra en lumière une sélection d’œuvres majeures illustrant la richesse stylistique et la diversité culturelle de la musique ibérique. Les compositions de Granados, Rodrigo, Mompou, Obradors, Manuel de Falla, ainsi que d’autres figures emblématiques du patrimoine musical espagnol, seront abordées dans le cadre d’un travail approfondi sur l’interprétation et la diction.

« Échos Ibériques : Voyage en chansons ». Cette rencontre pédagogique mettra à l’honneur des œuvres emblématiques portées par la richesse stylistique et la diversité culturelle de la musique ibérique, interprétées et explorées sous l’angle de la diction et de l’expression vocale sous la direction de Philippe BIROS.

Le mardi 25 novembre 2025

de 17h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-25T18:00:00+01:00

fin : 2025-11-25T21:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-25T17:00:00+02:00_2025-11-25T20:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger 17 Rue de Rochechouart 75009 PARIS