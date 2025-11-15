Les Éclaireurs de la BD Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Saint-Médard-en-Jalles

Les Éclaireurs de la BD Samedi 15 novembre, 11h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Gironde

Entrée libre

Nous avons besoin de vous pour enrichir les collections BD et mangas de la Médiathèque !

Autour d’un petit déjeuner convivial, en partenariat avec la librairie Nouveau Chapitre, vous découvrirez une sélection de nouveautés fraîchement parues. Le principe est simple : feuilletez, discutez, échangez… puis votez pour vos coups de cœur.

Les titres plébiscités rejoindront les rayons de la Médiathèque. Une belle occasion de partager vos envies de lecture et de participer activement à la vie culturelle du lieu !

Dans le cadre du club ado.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

Prenez part au choix des prochaines BD et mangas de la Médiathèque. lecture jeunesse

