Les Éclaireurs de la BD, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Les Éclaireurs de la BD Samedi 21 février, 11h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles Gironde

Entrée libre

Début : 2026-02-21T11:00:00+01:00 – 2026-02-21T12:00:00+01:00

Fin : 2026-02-21T11:00:00+01:00 – 2026-02-21T12:00:00+01:00

Nous avons besoin de vous pour enrichir les collections BD et mangas de la Médiathèque !

Autour d’un petit déjeuner convivial, en partenariat avec la librairie Nouveau Chapitre, vous découvrirez une sélection de nouveautés fraîchement parues. Le principe est simple : feuilletez, discutez, échangez… puis votez pour vos coups de cœur.

Les titres plébiscités rejoindront les rayons de la Médiathèque. Une belle occasion de partager vos envies de lecture et de participer activement à la vie culturelle du lieu !

Dans le cadre du club ado.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, carré des Jalles place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

lecture jeunesse

