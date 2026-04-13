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Les éclaireurs de la BD, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles

Les éclaireurs de la BD, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles

Les éclaireurs de la BD, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Saint-Médard-en-Jalles samedi 18 avril 2026.

Lieu : Médiathèque Léopold Sédar Senghor

Adresse : Carré des Jalles, place de la République - Saint-Médard-en-Jalles

Ville : 33160 Saint-Médard-en-Jalles

Département : Gironde

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif : Entrée libre

Les éclaireurs de la BD Samedi 18 avril, 11h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T11:00:00+02:00 – 2026-04-18T12:00:00+02:00

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