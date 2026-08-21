Les écoles d’Orelle autrefois, Office de tourisme d’Orelle-Les Trois Vallées, Orelle

Informations pratiques

Les écoles d’Orelle autrefois 19 et 20 septembre Office de tourisme d’Orelle-Les Trois Vallées Savoie

Lecture de l’exposition depuis l’extérieur (vitrine)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette exposition a été réalisée à l’automne 2026 par l’association Orelle Patrimoine dans le cadre de l’anniversaire en 2027 des 30 ans de la fondation de l’association en 1997 et dans le cadre de la 43e édition des Journées européennes du patrimoine ayant pour thème le patrimoine de la photographie et le patrimoine en péril : « raviver, résister, réimaginer ». À voir à l’office de tourisme d’Orelle !

Office de tourisme d’Orelle-Les Trois Vallées 810, route de Francoz 73140 Orelle Orelle 73140 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 56 87 22 https://orelle.net https://orelle-patrimoine.webnode.fr Accès PMR

Cette exposition a été réalisée à l’automne 2026 par l’association Orelle Patrimoine dans le cadre de l’anniversaire en 2027 des 30 ans de la fondation de l’association en 1997 et dans le cadre de la…

© Baptiste Chamberod – Orelle Patrimoine