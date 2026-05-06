Madranges

Les Ecorchés, performance théâtralisée et fantastique

14 route de Veix Madranges Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 16:30:00

fin : 2026-07-05 20:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Au programme à 16h30 visite et explications de l’habitat atypique, la kerterre de 7m.

18h00 Les Ecorchés au pays des arbres, Œuvres d’arbres, tableaux vivants Création unique en son genre, ce peuple fantastique sort tout droit d’un monde préservé où les arbres s’animent, s’expriment et s’aventurent hors des sentiers forestiers pour porter la cause du patrimoine vivant.

Participation au chapeau.

Buvette et restauration sur place. .

14 route de Veix Madranges 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 68 29 93 lechantdesarbres.c@gmail.com

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English : Les Ecorchés, performance théâtralisée et fantastique

L’événement Les Ecorchés, performance théâtralisée et fantastique Madranges a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme Terres de Corrèze