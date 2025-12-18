LES ÉCORNIFLEURS Verrière du Carré Perpignan

LES ÉCORNIFLEURS

Verrière du Carré Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-21

2026-03-15

Au Théâtre de l’Archipel Verrière du Carré, dans le cadre de la Semaine de la Marionnette, en écho au spectacle Sur les pas d’Oodaaq , la Cie Les Décintrés (en costume) propose une exposition, en entrée libre, pour découvrir l’univers des Écornifleurs, de petits personnages très envahissants mais diablement attachants !

Verrière du Carré Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 billetterie@theatredelarchipel.org

At the Théâtre de l’Archipel Verrière du Carré, as part of the Semaine de la Marionnette (Puppet Week), to echo the show Sur les pas d?Oodaaq , the Cie Les Décintrés (in costume) presents an exhibition, free admission, to discover the world of the Écornifleurs, little characters who are very invasive but devilishly endearing!

