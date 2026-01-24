Les écosystèmes émergents Cinéma Le Méliès Pau

Les écosystèmes émergents

Cinéma Le Méliès 15 place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Une conférence de Gilles Clément

On dit que les plantes sont des êtres immobiles parce qu’elles restent ancrées au sol grâce à leur système racinaire. Mais ce n’est pas vrai. La végétation voyage aussi. Aidée par l’homme ou par ses propres moyens, elle est capable de coloniser des espaces à des milliers de kilomètres de son lieu d’origine.

Le Brassage planétaire est un concept développé par G. Clément pour montrer l’interaction qui s’établit entre les différents êtres vivants, permettant l’échange d’informations, génétiques et d’autre nature. G. Clément élargit ce terme en considérant non seulement les aspects biologiques, mais aussi culturels, ce qui lui permet d’aborder les cosmologies des différents groupes ethniques du monde. Pour lui, le jardin est un exemple de métissage planétaire.

conférence suivie d’un film. .

Cinéma Le Méliès 15 place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les écosystèmes émergents

L’événement Les écosystèmes émergents Pau a été mis à jour le 2026-01-28 par OT Pau