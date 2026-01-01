“Les écosystèmes régénératifs, une vision symbiotique du monde pour co-construire le futur” CHU La Timone, amphithéâtre HA1 Marseille 5e Arrondissement

“Les écosystèmes régénératifs, une vision symbiotique du monde pour co-construire le futur”

Vendredi 23 janvier 2026 de 18h30 à 22h30. CHU La Timone, amphithéâtre HA1 264 Rue Saint-Pierre Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Nous avons la grande chance de recevoir Ernst Zürcher à Marseille pour une soirée exceptionnelle.

Thème

“Les écosystèmes régénératifs, une vision symbiotique du monde pour co-construire le futur”

– Introduction par Éric Escoffier “Les systèmes régénératifs de la géographie à la nutrition des racines” (présentation ci-après).

– Conférence d’Ernst Zürcher “Arbres et forêts, nos partenaires pour le futur” (présentation et résumé ci-après).

– Entracte .

– Très longue session de discussion avec le public 1h30 avec Ernst Zürcher et Éric Escoffier. Venez avec vos questions !



● Présentation détaillée https://permaculture-sans-frontieres.org/2026-janvier-23-conferences-ernst-zurcher-et-eric-escoffier-marseille



● Entrée gratuite, sur réservation obligatoire en remplissant ce formulaire d’inscription https://www.helloasso.com/associations/les-mains-sages-permaculture/evenements/conference-ernst-zurcher-marseille-23-janvier-2026



● Lieu amphithéâtre HA1, Centre Hospitalier Universitaire de La Timone, 264 Rue Saint-Pierre, 13005 Marseille.



Cette soirée est organisée en collaboration avec HARMONIE MUTUELLE territoire Provence , et en partenariat avec l’ ARPCV , la Cité des Transitions , Cultures Permanentes , ISSU , Le Récif , Les Paniers Marseillais , Réseau Compost Citoyen PACA , Sans Transition ! Magazine , Un Prétexte , VVOUM La Bastide à Fruits , Permaculture sans frontières et Les Mains Sages Permaculture .



———————



“Arbres et forêts, nos partenaires pour le futur”, conférence d’Ernst Zürcher



● Ernst Zürcher est professeur émérite en Sciences du Bois à la Haute école spécialisée bernoise (site de Bienne). Il fut jusqu’à récemment chargé de cours à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich (Sciences environnementales), à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (Science et Génie des Matériaux), ainsi qu’à l’Université de Lausanne (Géosciences, Master Durabilité). Il poursuit ses recherches sur les arbres et le bois, en particulier leur chronobiologie et leurs potentiels de séquestration de carbone.

Il donne régulièrement des conférences.



● Livres il est auteur des livres Les Arbres, entre Visible et Invisible (Actes Sud 2016 Babel 2021), Die Bäume und das Unsichtbare (AT-Verlag 2016), Bauen mit Holz klimawirksam und sicher (DRW-Verlag 2021), Planter un arbre et créer une forêt (Actes Sud 2021), A l’écoute de la forêt (Favre 2021), Le pouls de la Terre (La Salamandre 2023), Paroles d’arbres (Presses Universtaires de France puf 2023), Los Árboles en lo visible e invisible Atalanta (Girona España 2025), As Árvores e a vida (in)visivel na Terra UFLA (Lavras MG Brazil 2025).



● Vidéos on trouve sur internet de nombreuses conférences qu’il a données (par exemple celle-ci avec Francis Hallé https://youtu.be/61KZETgLybA).



● Résumé de la conférence

Les activités de l’homme ont profondément modifié le visage de la Terre, perturbé les équilibres atmosphériques et gravement porté atteinte à sa flore et sa faune. Le constat est que nos paysages et zones cultivées actuelles souffrent globalement, tout comme l’être humain, d’un syndrome de déficit de nature ( Nature Deficit Disorder ).

La manière la plus efficace d’y remédier est de réintroduire dans les écosystèmes dégradés, et notamment dans les systèmes agricoles, mais aussi en ville, la juste mesure d’arbres et de composantes arborées. Ceci a pour effet de rétablir les cycles hydrologiques locaux et globaux, de permettre la circulation des espèces sauvages (dont les auxiliaires de culture) et de redonner aux sols la matière organique et la vie qui en font la fertilité et la santé.

Au final, non seulement les micro-climats peuvent être apaisés, les écosystèmes et les paysages régénérés, mais également les humains qui y vivent et en vivent.



———————



“Les systèmes régénératifs de la géographie à la nutrition des racines”, introduction par Éric Escoffier



Éric Escoffier, fondateur de Permaculture et reforestation sans frontières , est formateur et consultant indépendant en systèmes régénératifs, permaculture australienne et ethnobotanique, spécialisé dans les climats arides et chauds.



De la géographie à la perméabilité et à la fertilité du sol, en passant par la nutrition des racines, les micro-organismes cruciaux, l’importance des arbres, les espèces fertilitaires, l’eau et les ressources invisibles, la gestion des pentes, de l’érosion, des sècheresses et des inondations…, il propose une vision holiste du monde fondée sur les processus naturels (notamment les processus biotiques), base réaliste et efficace pour concevoir concrètement des systèmes régénératifs, lesquels permettent notamment de produire en abondance nos ressources vitales (sans travail du sol, irrigation, fertilisants, pesticides…) tout en reforestant massivement et réhabilitant les écosystèmes sauvages, la biodiversité et les micro-climats.



– Biographie détaillée https://permaculture-sans-frontieres.org/eric-escoffier

– Chaîne Youtube https://www.youtube.com/@permaculturesansfrontieres



—



Si vous avez des plantes sauvages à déterminer, n’hésitez pas à apporter des échantillons.

. .

CHU La Timone, amphithéâtre HA1 264 Rue Saint-Pierre Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

We are delighted to welcome Ernst Zürcher to Marseille for an exceptional evening.

Theme

regenerative ecosystems, a symbiotic vision of the world to co-construct the future?

