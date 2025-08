Les écrans, nos jeunes, et nos addictions : sommes-nous allés trop loin ? Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes

Les écrans, nos jeunes, et nos addictions : sommes-nous allés trop loin ? Bibliothèque Thabor-Lucien Rose Rennes Samedi 18 octobre, 15h30 Ille-et-Vilaine

Une sélection de films courts sur l’accélération de nos usages numériques et sur l’accompagnement des enfants. Échanges entre les spectateurs avec le médiateur numérique au cours de la séance.

Début : 2025-10-18T15:30:00.000+02:00

Fin : 2025-10-18T17:00:00.000+02:00

http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 41

Bibliothèque Thabor-Lucien Rose 11, square Lucien Rose 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.lucien.rose@ville-rennes.fr 02 23 62 26 41