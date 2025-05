Les écrans, parlons-en du 2 au 7 juin à Saint-Aignan de Grand Lieu. – Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu, 4 juin 2025 15:00, Saint-Aignan de Grand Lieu.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-04 15:00 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit, sur inscription En famille

La commune vous propose une semaine pour échanger en famille sur notre lien aux écrans, avec bienveillance et sans jugement.Conférence, spectacle, ateliers… Des rendez-vous ouverts à tous pour réfléchir, partager et s’informer. Venez en parler avec nous, du 2 au 7 juin.Au programme : Conférence parentalité sur les écrans : « Être parent à l’heure du numérique » le lundi 2 juin de 18h à 20h. Gratuit, sur inscription.Après-midi à la médiathèque « Et si on jouait à un jeu de société ? » le mercredi 4 juin à partir de 15h. Gratuit, entrée libre.Ciné-débat à la Maison des Jeunes « Les écrans et toi, on en parle ? » le vendredi 6 juin de 19h à 22h. Gratuit, sur inscriptionSpectacle « télé-bricoles » suivi d’atelier le samedi 7 juin de 10h à 12h30. Gratuit, sur inscriptionDétails de la programmation à retrouver sur notre site internet www.saint-aignan-grandlieu.fr.

Espace Vie Locale Saint-Aignan de Grand Lieu 44860

02 40 26 44 71 http://www.saint-aignan-grandlieu.fr evl@sagl.fr http://www.saint-aignan-grandlieu.fr