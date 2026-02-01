Les Écrits d’Août D’une bibliothèque à l’autre Domaine du Buchou promenade des sports Eymoutiers

Les Écrits d’Août D’une bibliothèque à l’autre

Domaine du Buchou promenade des sports Château de Toulondit Eymoutiers Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Rencontre autour du livre D’une bibliothèque à l’autre . 40 beaux témoignages sur les bibliothèques publiques. Au programme lectures des textes du livre par leurs auteurs, rencontres avec les auteurs et leurs œuvres, apéritif, repas partagé… .

Domaine du Buchou promenade des sports Château de Toulondit Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 14 97 67 lesecritsdaout@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les Écrits d’Août D’une bibliothèque à l’autre

L’événement Les Écrits d’Août D’une bibliothèque à l’autre Eymoutiers a été mis à jour le 2026-01-26 par OT Portes de Vassivière