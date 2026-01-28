Les écrits d’août rencontre autour d’un livre Rue des Grammonts Peyrat-le-Château
Rue des Grammonts Bibliothèque Peyrat-le-Château Haute-Vienne
Gratuit
2026-02-07
2026-02-07
LES ÉCRITS D’AOÛT D’UNE BIBLIOTHÈQUE À L’AUTRE
Rencontre autour d’un livre avec Pierre Fourniaud (directeur des éditions La manufacture de livres), Romain Boissiè (bibliothécaire à Pujols), Arno Bertina (auteur), Séverine Chevalier (autrice), Marie Cosnay (autrice) et Jérome Leroy (auteur).
Durée 2h – Public adulte – Gratuit .
Rue des Grammonts Bibliothèque Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 41 11
