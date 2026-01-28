Les écrits d’août rencontre autour d’un livre Rue des Grammonts Peyrat-le-Château

Les écrits d’août rencontre autour d’un livre

Rue des Grammonts Bibliothèque Peyrat-le-Château Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

LES ÉCRITS D’AOÛT D’UNE BIBLIOTHÈQUE À L’AUTRE

Rencontre autour d’un livre avec Pierre Fourniaud (directeur des éditions La manufacture de livres), Romain Boissiè (bibliothécaire à Pujols), Arno Bertina (auteur), Séverine Chevalier (autrice), Marie Cosnay (autrice) et Jérome Leroy (auteur).

Durée 2h – Public adulte – Gratuit .

Rue des Grammonts Bibliothèque Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 41 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les écrits d’août rencontre autour d’un livre

L’événement Les écrits d’août rencontre autour d’un livre Peyrat-le-Château a été mis à jour le 2026-01-26 par Terres de Limousin