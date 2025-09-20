Les écrits de jeunesse de Napoléon Châteauroux

Les écrits de jeunesse de Napoléon

41 Avenue Charles de Gaulle Châteauroux Indre

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 12:00:00

2025-09-20

Rencontre proposée dans le cadre des journées européennes du patrimoine.

Rémi Touzeau nous plonge dans les écrits de jeunesse de Napoléon, rédigés alors qu’il était à peine plus âgé que le conférencier lui-même.

À travers ces textes, il explore les premières pensées et ambitions de l’Empereur en devenir. En seconde partie, il présentera son propre ouvrage et reviendra sur l’art de raconter l’histoire napoléonienne sous forme de nouvelles, un genre littéraire permettant d’allier rigueur historique et narration immersive. Une réflexion passionnante sur l’écriture et la mémoire de Napoléon.

Rémi Touzeau, lycéen passionné d’histoire et de l’épopée napoléonienne, a publié en 2024 Le Choix d’un Homme, son premier livre. Membre des Poilus Berrichons et du Souvenir Napoléonien, il s’investit activement dans la transmission de la mémoire historique.

Réservation conseillée. .

English :

Rencontre proposed as part of the European Heritage Days.

Rémi Touzeau immerses us in Napoleon’s youthful writings, written when he was barely older than the speaker himself.

German :

Diese Begegnung wird im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes angeboten.

Rémi Touzeau lässt uns in Napoleons Jugendschriften eintauchen, die er verfasste, als er kaum älter war als der Vortragende selbst.

Italiano :

Incontro organizzato nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio.

Rémi Touzeau ci immerge negli scritti giovanili di Napoleone, redatti quando era appena più vecchio del relatore stesso.

Espanol :

Encuentro organizado en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

Rémi Touzeau nos sumerge en los escritos de juventud de Napoleón, redactados cuando apenas era mayor que el propio conferenciante.

