Les écuries de la Cour-Condé Rue de condé Gennes-Val-de-Loire

Les écuries de la Cour-Condé Rue de condé Gennes-Val-de-Loire samedi 20 septembre 2025.

Les écuries de la Cour-Condé

Rue de condé Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Le pignon nord-est de l’édifice est orné d’une échauguette posée sur une double trompe d’ardoise et de tuffeau dont la courbure donne de l’élégance à l’ensemble.

Le pavillon est protégé par un toit à l’impériale couvert d’ardoises taillées et disposées en écailles de poisson.

Vue de l’extérieur.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025. .

Rue de condé Chênehutte-Trèves-Cunault Gennes-Val-de-Loire 49350 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 80 04 mairie@gennesvaldeloire.fr

English :

The building’s northeast gable is adorned with a turret set on a double trompe l’oeil of slate and tufa, whose curvature lends elegance to the whole.

German :

Der nordöstliche Giebel des Gebäudes ist mit einer Schaluppe geschmückt, die auf einer doppelten Trompete aus Schiefer und Tuffstein steht, deren Krümmung dem Ganzen Eleganz verleiht.

Italiano :

Il frontone nord-est dell’edificio è ornato da una torretta impostata su un doppio trompe l’oeil di ardesia e tufo, la cui curvatura conferisce eleganza all’insieme.

Espanol :

El hastial noreste del edificio está adornado con una torreta colocada sobre un doble trampantojo de pizarra y piedra toba, cuya curvatura confiere elegancia al conjunto.

L’événement Les écuries de la Cour-Condé Gennes-Val-de-Loire a été mis à jour le 2025-07-21 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME