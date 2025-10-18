Les écuries fleuries décoration Chilleurs-aux-Bois

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2025-10-18

fin : 2025-11-02

2025-10-18

Fleurs, potirons et décorations aux couleurs automnales ont pris d’assaut les écuries du château grâce au travail de la Société d’Horticulture Orléans Loiret. Un embellissement unique visible pendant les vacances de la Toussaint. Venez admirer la décoration de ces écuries, un beau travail d’embellissement.

Décoration de nos écuries aux couleurs de l’automne.

Par la Société d’Horticulture Orléans Loiret

Tout public

Inclus dans le ticket d’entrée .

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66 chateau.chamerolles@loiret.fr

English :

Flowers, pumpkins and autumnal decorations have taken over the château?s stables, thanks to the work of the Orleans Loiret Horticultural Society. A unique embellishment visible during the All Saints? vacation. A beautiful decoration.

German :

Blumen, Kürbisse und Dekorationen in Herbstfarben haben dank der Arbeit der Société d’Horticulture Orléans Loiret die Stallungen des Schlosses erobert. Eine einzigartige Verschönerung, die während der Allerheiligenferien zu sehen war. Eine schöne Dekoration.

Italiano :

Fiori, zucche e decorazioni dai colori autunnali hanno conquistato le scuderie del castello grazie al lavoro della Società Orticola di Orleans Loiret. Questo abbellimento unico può essere ammirato durante le festività di Ognissanti. Una bella decorazione.

Espanol :

Flores, calabazas y adornos de colores otoñales se han apoderado de las caballerizas del castillo gracias al trabajo de la Sociedad de Horticultura de Orleans Loiret. Este singular embellecimiento puede contemplarse durante las fiestas de Todos los Santos. Una hermosa decoración.

