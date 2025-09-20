Les écussons de la SAT JEP 2025 Troyes

Les écussons de la SAT JEP 2025 Troyes samedi 20 septembre 2025.

Les écussons de la SAT JEP 2025

RDV au 24 quai Dampierre Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 16:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Par l’association Sauvegarde et Avenir de Troyes

Durée 1h30



Inscription obligatoire,

Limitée à 25 personnes par groupe .

RDV au 24 quai Dampierre Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 29 69 sattroyes@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les écussons de la SAT JEP 2025 Troyes a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne