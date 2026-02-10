LES EDIFICES RELIGIEUX DES PYRENEES ORIENTALES PAR JEAN BOISSEE Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien

LES EDIFICES RELIGIEUX DES PYRENEES ORIENTALES PAR JEAN BOISSEE

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Début : 2026-04-09 15:00:00

fin : 2026-04-09 16:30:00

2026-04-09

Jeudi 9 avril de 15h à 16h30 > Passionné de randonnées et de recherches historiques, Jean Boissée présentera son ouvrage édité aux Presses Littéraires de Saint-Estève Les édifices religieux des Pyrénées Orientales, du IVème au XIXème siècle . Encor…

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie

Thursday April 9, 3 4:30 pm > A passionate hiker and historical researcher, Jean Boissée will present his book published by Presses Littéraires de Saint-Estève: Les édifices religieux des Pyrénées Orientales, du IVème au XIXème siècle . More…

