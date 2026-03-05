Les Editions de la Crypte accueillent la Revue du Phaéton Maison de Poésie Jean-Lalaude Hagetmau

Les Editions de la Crypte accueillent la Revue du Phaéton

Maison de Poésie Jean-Lalaude 789 Avenue Corisande Hagetmau Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Phéaton est une revue pluridisciplinaire qui publie études et textes favorisant le développement des savoirs et leur propagation. Elle est à l’usage de celles et ceux qui scrutent avec attention et vigilance les transformations sociale, politiques, culturelles , artistiques.

En 2025, les Editions de la Crypte ont été invitées à proposer à la revue un florilège de leurs publications depuis plus de 40 ans.

Ne manquez pas la présentation de son dernier numéro en présence de Pierre Landete (créateur et animateur de la revue), Jean-Christophe Cabut (membre du comité de rédaction) et Suzanne Robert (comédienne).

Entrée Libre .

Maison de Poésie Jean-Lalaude 789 Avenue Corisande Hagetmau 40700 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 13 15 86 maxence.amiel@editionsdelacrypte.fr

English : Les Editions de la Crypte accueillent la Revue du Phaéton

In 2025, Editions de la Crypte was invited to offer the magazine an anthology of their publications over the past 40 years.

Don’t miss the presentation of the latest issue in the presence of Pierre Landete, Jean-Christophe Cabut and Suzanne Robert.

Free admission

