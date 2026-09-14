Les Editions Le Sonneur: histoire d’une maison d’édition Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque

Informations pratiques

Pont-l’Évêque

Les Editions Le Sonneur: histoire d’une maison d’édition

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 19:00:00

fin : 2026-10-09 20:30:00

Date(s) :

2026-10-09

Soirée littéraire

Soirée littéraire avec les Editions du Sonneur et ses éditeurs François Bétrémieux et Valérie Millet pour présenter l’histoire de la maison et ses titres phares.

Depuis un an, je vous parle avec fougue de Trois fois la colère de Laurine Roux qui reste en tête de mes coups de cœur à la librairie et qui est devenu depuis Prix des libraires 2026.

Qu’est-ce qui fait l’identité d’une maison ?

Comment travaille-t-on avec ses auteurs ?

Comment choisit-on un texte ?

Entrée libre .

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63

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English : Les Editions Le Sonneur: histoire d’une maison d’édition

Literary evening

L’événement Les Editions Le Sonneur: histoire d’une maison d’édition Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Terre d’Auge Tourisme