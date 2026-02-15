Les Effets Papillon Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Les Effets Papillon

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

La Luna Negra se situant dans le Grand Bayonne propose un nouveau spectacle.

Un spectacle hybride et unique à ne pas rater. À la fois intime, émouvant, drôle et rythmé, Les effets papillon transpire d’humanité et passe comme un éclair pour le spectateur. En racontant son parcours d’artiste, de père et de compagnon sous forme de voyage dans le temps, Guillo vous fera revivre votre propre passé. Un récit musical jalonné de chansons originales, et dont le fil rouge est un certain Francis Cabrel. Cela fait une bonne vingtaine d’année que l’histoire entre Guillo et la Luna a commencé. Nous avons eu la chance de le suivre dans ses divers projets, dont l’inénarrable duo des Frères Ventouses ces deux dernières années. C’est avec un tout autre projet qu’il revient en solo cette fois-ci, pour nous livrer une part beaucoup plus personnelle voire intime de son parcours. .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 78 05 contact@lunanegra.fr

L’événement Les Effets Papillon Bayonne a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Bayonne