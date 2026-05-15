Les églises Beaumanoir, une épopée architecturale en Trégor Mairie Tonquédec
Les églises Beaumanoir, une épopée architecturale en Trégor Mairie Tonquédec samedi 29 août 2026.
Tonquédec
Les églises Beaumanoir, une épopée architecturale en Trégor
Mairie 8 Rue de la Mairie Tonquédec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 14:00:00
fin : 2026-09-25 17:00:00
Date(s) :
2026-08-29
A la charnière des XVè et XVIè siècles, la partie occidentale de l’évêché de Tréguier et la frange orientale de l’évêché de Léon se couvent d’un manteau d’églises et de chapelles aux caractéristiques architecturales singulières et novatrices que la tradition attribue à l’atelier Beaumanoir de Morlaix.
Joyau architectural niché au cœur de la campagne trégoroise, la chapelle Saint Nicolas de Plufur et l’enclos paroissial de Trédrez illustrent, à bien des égards, la qualité et la valeur de cet héritage architectural unique. .
Mairie 8 Rue de la Mairie Tonquédec 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 35 87 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Les églises Beaumanoir, une épopée architecturale en Trégor Tonquédec a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
À voir aussi à Tonquédec (Côtes-d'Armor)
- Le fabuleux destin du saumon atlantique Rue de la mairie Tonquédec 12 décembre 2026