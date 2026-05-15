Les églises Beaumanoir, une épopée architecturale en Trégor Mairie Tonquédec

Tonquédec

Les églises Beaumanoir, une épopée architecturale en Trégor

Mairie 8 Rue de la Mairie Tonquédec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 14:00:00

fin : 2026-09-25 17:00:00

Date(s) :

2026-08-29

A la charnière des XVè et XVIè siècles, la partie occidentale de l’évêché de Tréguier et la frange orientale de l’évêché de Léon se couvent d’un manteau d’églises et de chapelles aux caractéristiques architecturales singulières et novatrices que la tradition attribue à l’atelier Beaumanoir de Morlaix.

Joyau architectural niché au cœur de la campagne trégoroise, la chapelle Saint Nicolas de Plufur et l’enclos paroissial de Trédrez illustrent, à bien des égards, la qualité et la valeur de cet héritage architectural unique. .

Mairie 8 Rue de la Mairie Tonquédec 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 35 87 02

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English :

L’événement Les églises Beaumanoir, une épopée architecturale en Trégor Tonquédec a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose