Les églises d’Aranvielle, Armenteule et Vielle-Louron LOUDENVIELLE Loudenvielle
Les églises d’Aranvielle, Armenteule et Vielle-Louron LOUDENVIELLE Loudenvielle mardi 19 mai 2026.
Les églises d’Aranvielle, Armenteule et Vielle-Louron
LOUDENVIELLE Chapelle d’Aranvielle Loudenvielle Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 14:30:00
fin : 2026-05-19 17:30:00
Date(s) :
2026-05-19
Visite guidée des églises d’Aranvielle, Armenteule et de Vielle-Louron
Possibilité de covoiturage au départ d’Armenteule.
Durée 3 heures
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LOUDENVIELLE Chapelle d’Aranvielle Loudenvielle 65510 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
Guided tour of the churches of Aranvielle, Armenteule and Vielle-Louron
Carpooling possible from Armenteule.
Duration: 3 hours
L’événement Les églises d’Aranvielle, Armenteule et Vielle-Louron Loudenvielle a été mis à jour le 2026-03-19 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65