Les églises de Ancizan, Barrancoueu et Arreau Eglise d’Ancizan Cadéac
Les églises de Ancizan, Barrancoueu et Arreau Eglise d’Ancizan Cadéac mardi 12 mai 2026.
Les églises de Ancizan, Barrancoueu et Arreau
Eglise d’Ancizan CADEAC Cadéac Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 14:30:00
fin : 2026-05-12 17:30:00
Date(s) :
2026-05-12
Visite guidée des églises d’Ancizan, Barrancoueu et Arreau.
Possibilité de covoiturage au départ d’Ancizan.
Sur réservation au 06 42 17 66 31.
Durée 3 heures
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Eglise d’Ancizan CADEAC Cadéac 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
Guided tour of the churches of Ancizan, Barrancoueu and Arreau.
Carpooling possible from Ancizan.
Reservations required on 06 42 17 66 31.
Duration 3 hours
L’événement Les églises de Ancizan, Barrancoueu et Arreau Cadéac a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65