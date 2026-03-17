Les églises de Ancizan, Barrancoueu et Arreau Eglise d’Ancizan Cadéac

Les églises de Ancizan, Barrancoueu et Arreau

Eglise d’Ancizan CADEAC Cadéac Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 14:30:00

fin : 2026-05-12 17:30:00

Date(s) :

2026-05-12

Visite guidée des églises d’Ancizan, Barrancoueu et Arreau.

Possibilité de covoiturage au départ d’Ancizan.

Sur réservation au 06 42 17 66 31.

Durée 3 heures

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Eglise d’Ancizan CADEAC Cadéac 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

Guided tour of the churches of Ancizan, Barrancoueu and Arreau.

Carpooling possible from Ancizan.

Reservations required on 06 42 17 66 31.

Duration 3 hours

L’événement Les églises de Ancizan, Barrancoueu et Arreau Cadéac a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65