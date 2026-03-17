Les églises de Guchan, Gouaux et Cadéac Eglise de Guchan Cadéac
Les églises de Guchan, Gouaux et Cadéac Eglise de Guchan Cadéac mardi 5 mai 2026.
Les églises de Guchan, Gouaux et Cadéac
Eglise de Guchan CADEAC Cadéac Hautes-Pyrénées
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05 14:30:00
fin : 2026-05-05 17:30:00
Date(s) :
2026-05-05
Visite des églises de Guchan, Gouaux et Cadéac.
Sur réservation au 06 42 17 66 31.
Possibilité de covoiturage au départ de Guchan.
Durée 3 heures .
Eglise de Guchan CADEAC Cadéac 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr
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English :
Visit the churches of Guchan, Gouaux and Cadéac.
L’événement Les églises de Guchan, Gouaux et Cadéac Cadéac a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65