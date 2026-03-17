Les églises de Guchan, Gouaux et Cadéac Eglise de Guchan Cadéac

Les églises de Guchan, Gouaux et Cadéac

Eglise de Guchan CADEAC Cadéac Hautes-Pyrénées

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05 14:30:00

fin : 2026-05-05 17:30:00

Date(s) :

2026-05-05

Visite des églises de Guchan, Gouaux et Cadéac.

Sur réservation au 06 42 17 66 31.

Possibilité de covoiturage au départ de Guchan.

Durée 3 heures .

Eglise de Guchan CADEAC Cadéac 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 42 17 66 31 pah@aure-louron.fr

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English :

Visit the churches of Guchan, Gouaux and Cadéac.

L’événement Les églises de Guchan, Gouaux et Cadéac Cadéac a été mis à jour le 2026-03-17 par Pays d’art et d’histoire des vallées d’Aure et du Louron|CDT65