Les églises rurales d’influence cistercienne Saint-Gervais-sur-Couches

Eglise St Prothais et St Gervais de Saint-Gervais-sur-Couches

Début : 2025-09-19 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-19

En 2025, le thème est consacré au patrimoine architectural.

Nous vous proposons de venir visiter l’église de St-Gervais-sur-Couches et de découvrir les caractéristiques de l’architecture cistercienne sur cette église du XIIIème siècle, classée aux monuments historiques depuis 1911.

Un document vous sera proposé pour poursuivre la découverte de cette architecture cistercienne qui a influencé de nombreux bâtiments autres que les abbayes cisterciennes bien connues comme des églises rurales paroissiennes de notre région (nord 71). C’est l’opportunité de venir admirer les bâtiments cisterciens de notre région (abbayes, églises rurales d’influence cistercienne, granges et autres bâtiments agricoles d’origine cistercienne). Ce sont des chefs-d’œuvre d’architecture (architecture romane avec introduction du gothique, de la mécanisation, maitrise de l’eau etc.) aboutissant à un développement industriel à partir du XIIème-XIIIème siècle. C’est un héritage culturel qui est intéressant à découvrir. Vous pourrez accéder à certaines églises rurales ou bâtiments habituellement fermés pour mieux comprendre la richesse de ce patrimoine français, devenu international par la suite. .

+33 3 85 45 54 32 amisstgervais@gmail.com

