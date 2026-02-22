Les Egyptiens d’Asimov, dessins de Benjamin Van Blancke. De natura rerum Arles

Les Egyptiens d’Asimov, dessins de Benjamin Van Blancke.

Du 07/03 au 02/07/2026 tous les jours.

Vernissage le 7 mars à 18h. De natura rerum 50 Rue Du refuge Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-03-07

L’exposition du printemps et du festival du dessin off chez De natura rerum.

Cette exposition est consacrée aux dessins de Benjamin Van Blancke illustrant le volume d’Isaac Asimov sur les Egyptiens, à paraître en avril aux Editions Les Belles Lettres. C’est une exposition de 14 dessins. .

De natura rerum 50 Rue Du refuge Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 32 00 78 contact@denaturarerum.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

De natura rerum’s spring exhibition and Festival du Dessin Off.

L’événement Les Egyptiens d’Asimov, dessins de Benjamin Van Blancke. Arles a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme d’Arles