Les Elancées Istres

Les Elancées

Du 03/02 au 15/02/2026 tous les jours. Scènes & Cinés Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-15

2026-02-03

Les Élancées, Festival des arts du geste, se déploient sur le territoire Istres Ouest Provence et reviennent pour une 28e édition!

Depuis plus de 25 ans, le Festival des arts du geste invite à la découverte et tisse des liens entre artistes et publics, repousse les frontières du mouvement et de l’émotion et éveille les imaginaires de tous, petits et grands. Cette nouvelle édition rassemble cirque, danse contemporaine, poésie et virtuosité acrobatiques, dans un élan collectif ancré dans nos territoires. Cet hiver encore, le Festival s’affirme comme un rendez-vous incontournable, en traçant son chemin à Istres, Cornillon-Confoux, Fos-sur-Mer, Grans, Miramas et Port Saint Louis du Rhône. Une invitation à la découverte, à l’émerveillement et au partage. .

Scènes & Cinés Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 56 48 48

