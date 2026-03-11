Les élèves de l’école de danse improvisent avec les Himmelis art Finlandais Châteaux en fête Soudat

Les élèves de l’école de danse improvisent avec les Himmelis art Finlandais Châteaux en fête

Domaine de Langlardie Soudat Dordogne

Début : 2026-04-21

fin : 2026-04-21

2026-04-21

Les élèves de l’école de danse improvisent avec les Himmelis art Finlandais

Les élèves de l’école de danse d’Anna Broquet découvrent les Himmelis dont ils vont s’inspirer pour improviser leur propre danse.

Elles seront accompagnées au piano par Cécile Deroubaix.

Ce sera un instant magique où les enfants vous amèneront à découvrir l’environnement. Venez assister à ce moment unique ! .

Domaine de Langlardie Soudat 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 82 06 78 reservation@futuralanglardie.com

English : Les élèves de l’école de danse improvisent avec les Himmelis art Finlandais Châteaux en fête

Dance school students improvise with Finnish art Himmelis

Students at Anna Broquet’s dance school discover the Himmelis from which they will draw inspiration to improvise their own dance.

They will be accompanied on piano by Cécile Deroubaix.

