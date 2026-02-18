Les élèves du conservatoire Chapelle de l’Oratoire Le Mans

Les élèves du conservatoire

Chapelle de l’Oratoire 1 Rue Montesquieu Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 18:00:00

fin : 2026-03-07 19:15:00

Date(s) :

2026-03-07

Concert

À l’issue des rencontres des élèves du Conservatoire avec l’artiste invitée, vous êtes invités à découvrir le fruit de leur travail à travers un concert proposé par les élèves.

18h Chapelle de l’Oratoire

Tout public .

Chapelle de l’Oratoire 1 Rue Montesquieu Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les élèves du conservatoire Le Mans a été mis à jour le 2026-02-18 par CDT72