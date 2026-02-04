Les élèves du conservatoire Chapelle de l’Oratoire Le Mans
Les élèves du conservatoire Chapelle de l'Oratoire Le Mans vendredi 7 août 2026.
Les élèves du conservatoire
Chapelle de l’Oratoire 1 Rue Montesquieu Le Mans Sarthe
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-07 19:15:00
2026-08-07
Concert dans le cadre de la Semaine des Droits des Femmes.
À l’issue des rencontres des élèves du Conservatoire avec l’artiste invitée, vous êtes invités à découvrir le fruit de leur travail à travers un concert proposé par les élèves.
18h Chapelle de l’Oratoire
Tout public .
English :
Concert as part of Women’s Rights Week.
