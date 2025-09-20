Les élèves font découvrir le Collège Victor de Laprade Journées Européennes du Patrimoine Collège Victor de Laprade Montbrison

Collège Victor de Laprade 12 rue du Collège Montbrison Loire

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Explorez le cloître, l’ancienne bibliothèque, les fresques et vitraux de cet édifice chargé d’histoire. Guidés par les lycéens, vous pourrez admirer dans la chapelle les œuvres du Révérend Père Couturier, peintre de la première moitié du XXe siècle.

English : Les élèves font découvrir le Collège Victor de Laprade Journées Européennes du Patrimoine

Explore the cloister, former library, frescoes and stained glass windows of this building steeped in history. In the chapel, guided by the students, you can admire the works of Reverend Père Couturier, a painter of the first half of the 20th century.

German : Les élèves font découvrir le Collège Victor de Laprade Journées Européennes du Patrimoine

Erkunden Sie den Kreuzgang, die alte Bibliothek, die Fresken und Glasmalereien dieses geschichtsträchtigen Gebäudes. Unter der Führung von Schülern können Sie in der Kapelle die Werke von Révérend Père Couturier bewundern, einem Maler aus der ersten Hälfte des 20.

Italiano : Les élèves font découvrir le Collège Victor de Laprade Journées Européennes du Patrimoine

Esplorate il chiostro, l’ex biblioteca, gli affreschi e le vetrate di questo edificio ricco di storia. Guidati dagli studenti, potrete ammirare nella cappella le opere del reverendo padre Couturier, pittore della prima metà del XX secolo.

Espanol : Les élèves font découvrir le Collège Victor de Laprade Journées Européennes du Patrimoine

Explore el claustro, la antigua biblioteca y los frescos y vidrieras de este edificio cargado de historia. Guiado por los estudiantes, podrá admirar en la capilla las obras del reverendo padre Couturier, pintor de la primera mitad del siglo XX.

