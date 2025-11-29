LES ELLES PAR LA COMPAGNIE ANTOP’FIL MAISON D’ACTEURS Carbonne

LES ELLES PAR LA COMPAGNIE ANTOP’FIL

MAISON D’ACTEURS 2231 Avenue du Volvestre Carbonne Haute-Garonne

Début : 2025-11-29 20:30:00

fin : 2025-11-29 21:40:00

2025-11-29

.Le patriarcat s’est étiolé au fil des siècles, grâce aux égéries mais que reste -il aux femmes du XXIème siècle à conquérir pour achever l’émancipation féminine ? Un spectacle émouvant accompagné par un guitariste déploie les ailes, des ELLES d’aujourd’hui !

Dans le cadre des actions de lutte contre les violences faites aux femmes. 15 .

English :

patriarchy has been eroded over the centuries, thanks to the muses of the past, but what remains for women in the 21st century to conquer in order to achieve female emancipation? A moving show accompanied by a guitarist spreads the wings of today?s ELLES!

German :

das Patriarchat hat sich im Laufe der Jahrhunderte dank der Musen verkleinert, aber was bleibt den Frauen des 21. Jahrhunderts noch zu erobern, um die weibliche Emanzipation zu vollenden? Eine bewegende Aufführung, begleitet von einem Gitarristen, entfaltet die Flügel der SIE von heute!

Italiano :

il patriarcato si è dissolto nel corso dei secoli, grazie alle muse, ma cosa resta da conquistare alle donne del XXI secolo per raggiungere l’emancipazione femminile? Uno spettacolo commovente accompagnato da un chitarrista spiega le ali delle ELLES di oggi!

Espanol :

el patriarcado se ha marchitado a lo largo de los siglos gracias a las musas, pero ¿qué les queda por conquistar a las mujeres del siglo XXI para lograr la emancipación femenina? ¡Un espectáculo conmovedor acompañado de un guitarrista despliega las alas de las ELLAS de hoy!

