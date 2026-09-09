Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Nantes Sud, Quartier Nantes Sud, Nantes

Informations pratiques

Les élues et élus à votre rencontre – Quartier Nantes Sud 11 et 22 septembre Quartier Nantes Sud Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T15:00:00+02:00 – 2026-09-11T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-22T17:30:00+02:00 – 2026-09-22T19:00:00+02:00

Les rendez-vous de proximité :

Vendredi 11 septembre, entre 15h et 19h

À l’occasion du forum associatif

Maison de quartier Confluences, place du Muguet Nantais

Mardi 22 septembre, de 17h30 à 19h

Square Gisèle de Failly, 79 rue Saint-Jacques

Quartier Nantes Sud Nantes Nantes Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://metropole.nantes.fr/ma-ville-ma-metropole/nantes-et-ses-11-quartiers/nantes-sud »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/94729250_forum-des-associations-nantes-sud-5499666 »}]

Votre adjointe de quartier et son équipe vous invitent pour échanger sur les sujets de votre vie quotidienne. nantes nantes métropole