Les élues et élus de quartier à votre rencontre – Mairie de quartier Nantes-Barberie

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-22 16:30 – 18:00

Gratuit : oui Adulte, Tout public

> Mardi 6 mai 2025 entre 16h et 18hÀ proximité de l’aire de jeux, 38 rue du Breil> Jeudi 22 mai 2025 entre 16h30 et 18hSur le parvis de la mairie de quartier Barberie, 111 rue P. Yvernogeau> Mardi 10 juin 2025 entre 16h et 18hRond-point de Vannes, à proximité du 2 boulevard des Anglais> Jeudi 12 juin 2025 entre 16h et 18hSur le parvis de l’église Ste-Thérèse, place Alexandre Vincent

Mairie de quartier Nantes-Barberie Breil – Barberie Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr contact@mairie-nantes.fr 0240416130