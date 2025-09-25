LES EMBUSCADES Exposition Monique Brétéché, Fabrice Milleville, Rayto Cossé-le-Vivien

LES EMBUSCADES Exposition Monique Brétéché, Fabrice Milleville, Rayto Cossé-le-Vivien jeudi 25 septembre 2025.

LES EMBUSCADES Exposition Monique Brétéché, Fabrice Milleville, Rayto

Agence du Crédit Agricole & salle du FC Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 19:00:00

fin : 2025-09-25

Date(s) :

2025-09-25

40ème édition des Embuscades

jeudi 25 septembre 2025

Cossé-le-vivien | Agence du Crédit Agricole & salle du FCC /

Monique Brétéché

53 / / /

Monique Brétéché compose à partir d’éléments récupérés ressorts tapissiers, verre, perles, fils de métal, tissu, plastique, toile de verre, bois… et les assemble pour créer un nouvel objet à dimension artistique. Ses recherches sont toujours orientées vers un monde onirique dans lequel coexistent lumière, espace et fantaisie. L’ensemble de sa démarche artistique est empreinte du sensible et s’achemine parfois vers la poésie.

Fabrice Milleville

53 / / /

Cet autodidacte mayennais aux multiples facettes peint, assemble, soude et réalise des montages animés en utilisant toutes sortes de matériaux de récupération, des photos, des logiciels, des vidéos ou des sons. Fabrice Milleville est tout à la fois artisan, chercheur, inventeur, explorateur et expérimentateur. Un bricoleur d’installations qui aime bien penser à celui qui va regarder ses compositions.

Rayto

35 / / /

Le festival Les Embuscades met en lumière Rayto, artiste liffréen. Venez découvrir ses œuvres où les regards photographiés sont réinventés et sublimés sur toile, offrant une expérience visuelle unique. Rayto a créé la statue de Vivien l’écossais ! .

Agence du Crédit Agricole & salle du FC Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 91 79 63 info@lesembuscades.fr

English :

40th Embuscades

German :

40. Ausgabe der Embuscades

Italiano :

40° Embuscades

Espanol :

40º Embuscades

L’événement LES EMBUSCADES Exposition Monique Brétéché, Fabrice Milleville, Rayto Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2025-09-17 par SUD MAYENNE