LES EMBUSCADES Exposition Monique Brétéché, Fabrice Milleville, Rayto Cossé-le-Vivien

LES EMBUSCADES Exposition Monique Brétéché, Fabrice Milleville, Rayto
Agence du Crédit Agricole & salle du FC Cossé-le-Vivien Mayenne
Début : 2025-09-25 19:00:00
fin : 2025-09-25
2025-09-25
40ème édition des Embuscades
jeudi 25 septembre 2025
Cossé-le-vivien | Agence du Crédit Agricole & salle du FCC /
Monique Brétéché
Monique Brétéché compose à partir d’éléments récupérés ressorts tapissiers, verre, perles, fils de métal, tissu, plastique, toile de verre, bois… et les assemble pour créer un nouvel objet à dimension artistique. Ses recherches sont toujours orientées vers un monde onirique dans lequel coexistent lumière, espace et fantaisie. L’ensemble de sa démarche artistique est empreinte du sensible et s’achemine parfois vers la poésie.
Fabrice Milleville
Cet autodidacte mayennais aux multiples facettes peint, assemble, soude et réalise des montages animés en utilisant toutes sortes de matériaux de récupération, des photos, des logiciels, des vidéos ou des sons. Fabrice Milleville est tout à la fois artisan, chercheur, inventeur, explorateur et expérimentateur. Un bricoleur d’installations qui aime bien penser à celui qui va regarder ses compositions.
Rayto
Le festival Les Embuscades met en lumière Rayto, artiste liffréen. Venez découvrir ses œuvres où les regards photographiés sont réinventés et sublimés sur toile, offrant une expérience visuelle unique. Rayto a créé la statue de Vivien l’écossais ! .
Agence du Crédit Agricole & salle du FC Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 91 79 63 info@lesembuscades.fr
English :
40th Embuscades
German :
40. Ausgabe der Embuscades
Italiano :
40° Embuscades
Espanol :
40º Embuscades
