Les Embuscades Inauguration Cossé-le-Vivien

Jardin public Cossé-le-Vivien Mayenne

Début : 2025-09-27 14:30:00

40ème édition des Embuscades

Buvette sur place … Spéciale Rigoldonts (prévoyez vos espèces) !

Les allumés du Bidon

53 / STEEL BAND / 2 X 30 min / Site web

Joyeux steel band de trente-trois drummers qui, du compa au calypso, des musiques de l’est à la musique orientale, vous proposera un voyage aux nombreuses escales. Laissez-vous entraîner par leur énergie communicative, leur joie de vivre et la sonorité chaleureuse de leurs mystérieux instruments.

Choeur Kiff et Boum

Pierre Bouguier

53 / CHORALE QUI DETONNE / / Site web

Attention, leur KIFF est contagieux. Il peut vous donner envie de pousser la voix, bouger le popotin ou vous décrocher une petite larme.

Et BOUM ! C’est une chorale qui détonne, qui peut être explosive et percussive. Vous verrez, vous en redemanderez surement !

Symphonie pour klaxon et essuies-glaces le grand concert

Jérôme Rouger et Patrick Ingueneau

79 / Concert inédit et déjanté / 40 min / Site web

On assiste à un concert commenté. Après une présentation du lieu du concert, des concertistes et de l’instrumentarium par Jérôme Rouger, vrai-faux journaliste de France Musique, le concert se déroule suivant les codes habituels du concert classique arrivée très codée des musiciens, du chef d’orchestre Patrick Ingueneau, saluts, accord, puis jusque dans le déroulement du concert, même s’il s’agit ici d’une symphonie en 3 mouvements !

Les commentaires de Jérôme Rouger permettent de décoder les actions du chef et des musiciens et de les recoder pour parfois leur donner un sens inattendu. Ces commentaires, ajoutés au détournement de l’usage habituel de la voiture invitent à une interrogation sur la place de la voiture aujourd’hui. .

Jardin public Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 91 79 63 info@lesembuscades.fr

