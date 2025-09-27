LES EMBUSCADES Les allumés du bidon, choeur kiff et boum & symphonie pour klaxon et essuies glaces Cossé-le-Vivien

13 Rue Saint-Jacques Cossé-le-Vivien Mayenne

40ème éditions des Embuscades

Samedi après-midi en musique aux Embuscades

Les allumés du bidon

Joyeux steel band de trente-trois drummers qui, du compa au calypso, des musiques de l’est à la musique orientale, vous proposera un voyage aux nombreuses escales. Laissez-vous entraîner par leur énergie communicative, leur joie de vivre et la sonorité chaleureuse de leurs mystérieux instruments.

Chœur Kiff et Boum

Attention, leur KIFF est contagieux. Il peut vous donner envie de pousser la voix, bouger le popotin ou vous décrocher une petite larme.

Et BOUM ! C’est une chorale qui détonne, qui peut être explosive et percussive. Vous verrez, vous en redemanderez surement !

Symphonies pour klaxons et essuies-glaces

On assiste à un concert commenté. Après une présentation du lieu du concert, des concertistes et de l’instrumentarium par Jérôme Rouger, vrai-faux journaliste de France Musique, le concert se déroule suivant les codes habituels du concert classique arrivée très codée des musiciens, du chef d’orchestre Patrick Ingueneau, saluts, accord, puis jusque dans le déroulement du concert, même s’il s’agit ici d’une symphonie en 3 mouvements !

Les commentaires de Jérôme Rouger permettent de décoder les actions du chef et des musiciens et de les recoder pour parfois leur donner un sens inattendu. Ces commentaires, ajoutés au détournement de l’usage habituel de la voiture invitent à une interrogation sur la place de la voiture aujourd’hui.

Informations 02 43 91 79 63 info@lesembuscades.fr .

13 Rue Saint-Jacques Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 91 79 63 info@lesembuscades.fr

