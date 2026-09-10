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Les Emmêlés – Spectacle musical Rue du Parc Bourbon-Lancy

jeudi 8 octobre 2026 · Rue du Parc · Bourbon-Lancy

Les Emmêlés – Spectacle musical Rue du Parc Bourbon-Lancy

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
jeudi 8 octobre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Rue du Parc
Adresse
Espace Culturel Saint-Leger
Ville
71140 Bourbon-Lancy
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Bourbon-Lancy

Les Emmêlés – Spectacle musical

Rue du Parc Espace Culturel Saint-Leger Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 14:30:00
fin : 2026-10-08

Date(s) :
2026-10-08

Le spectacle Les Emmêlés repart sur les routes à l’automne 2026 ! Créé en 2025 pour et avec des jeunes aidant·es du Charolais-Brionnais, le spectacle est un formidable outil de sensibilisation. Sur scène, ils sont quatre, accompagnés par cinq artistes professionnels.
« Ce spectacle est un journal intime, celui de ces jeunes et ces enfants qui dans leur vie de tous les jours aident, ou aidaient leur proche fragile, leur mère, leur père, leur frère ou leur sœur malade, ou en situation de handicap. La société d’aujourd’hui les appelle des aidants. Nous, nous les appelons des emmêlés car leurs liens d’attachement sont complexes et puissants, et sont faits d’amour, de silence, de colère, de tendresse, d’épuisement, d’empêchement, de complicité, et de culpabilité. »

Spectacle présenté dans le cadre de la Journée Nationale des Aidants en partenariat avec le Centre Social Espace Joséphine BAKER et le Réseau des Aidants Sud 71.

Le spectacle Les Emmêlés est soutenu par AG2R La Mondiale, la Fédération des Acteurs de Solidarité, le FDJ, la Région Bourgogne-Franche-Comté, la MSA Solidaire, la Fondation A2micile et les Réseaux des Aidants 71.
Durée: 1h15 + échanges avec le public
Ouvert aux scolaires   .

Rue du Parc Espace Culturel Saint-Leger Bourbon-Lancy 71140 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 16 11 16  coordination.revertouthaut@gmail.com

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English : Les Emmêlés – Spectacle musical

L’événement Les Emmêlés – Spectacle musical Bourbon-Lancy a été mis à jour le 2026-09-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)

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