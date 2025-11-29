Les Emmitou’Flers 2025 Flers
Cette année encore, le centre-ville de Flers va s’animer pour les fêtes de fin d’année.
Du 29 novembre au dimanche 4 janvier 2026, la Ville de Flers propose Les Emmitou’Flers . Spectacles, parade lumineuse, illuminations de la ville, marché de Noël, son et lumière… Un mois de festivités pour vivre la magie de Noël à Flers, sortir en famille ou entre amis, faire plaisir aux enfants, rêver, flâner devant les belles vitrines décorées, acheter ses cadeaux de Noël tranquillement et tenter d’en gagner… .
Place Saint-Germain Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75
