Les Emmitou’Flers balades en calèche avec le Père Noël Flers

Place Saint-Germain Flers Orne

Début : 2025-11-29 14:30:00

fin : 2025-11-29 17:30:00

2025-11-29

Balades en calèche avec le Père Noël dans les rues de Flers.

Départ et arrivée place Saint-Germain, près du chalet avec boissons et gourmandises. .

Place Saint-Germain Flers 61100 Orne Normandie

