Les Emmitou’Flers chiens de traineaux Parc du château Flers
Les Emmitou’Flers chiens de traineaux Parc du château Flers samedi 13 décembre 2025.
Les Emmitou’Flers chiens de traineaux
Parc du château Avenue du château Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Diffusion d’un mapping vidéo sur la façade de l’église Saint-Germain.
Plus d’infos à venir… .
Parc du château Avenue du château Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75
English : Les Emmitou’Flers chiens de traineaux
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Emmitou’Flers chiens de traineaux Flers a été mis à jour le 2025-10-13 par Flers agglo