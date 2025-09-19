Les Emmitou’Flers cirque de Noël Rue Richard Lenoir Flers

Les Emmitou’Flers cirque de Noël

Du samedi 20 au mardi 30 décembre 2025, le cirque-théâtre Tempo plante son chapiteau sur le boulodrome de Flers pour vous proposer son cirque de Noël avec une dizaine d’artistes originaires de sept pays différents. Numéros d’équilibres, aériens, loufoques… sont au programme. Près de deux heures de spectacle qui vous feront rêver entre poésie et humour…

Représentations

samedi 20/12 20h soirée de gala

dimanche 21/12 15h

lundi 22/12 15h

mardi 23/12 15h

vendredi 26/12 15h

samedi 27/12 15h et 20h

dimanche 28/12 15h

lundi 29/12 15h

mardi 30/12 15h

TARIFS

Chaises 18 €

Adulte gradins 15 €

Enfants (3 18 ans) gradins 10 €

Gratuit pour les moins de 3 ans à condition qu’ils restent assis sur les genoux de leurs parents.

Billetterie au Bureau d’information touristique de Flers, en ligne sur cette page et sur https://cirque-tempo.com

Réductions Pass+ Flers Agglo uniquement possible au Bureau d’information touristique de Flers. .

Rue Richard Lenoir Boulodrome de Flers Flers 61100 Orne Normandie circus-tempo@live.fr

