Les Emmitou’Flers cirque de Noël du cirque Tempo Flers

Les Emmitou’Flers cirque de Noël du cirque Tempo

Boulodrome de Flers Flers Orne

Début : 2025-12-23 16:00:00

2025-12-23

Du samedi 20 au mardi 30 décembre 2025, le cirque-théâtre Tempo plante son chapiteau sur le boulodrome de Flers pour vous proposer son cirque de Noël avec une dizaine d’artistes originaires de sept pays différents. Numéros d’équilibres, aériens, loufoques… sont au programme. Près de deux heures de spectacle qui vous feront rêver entre poésie et humour…

Représentations

samedi 20/12 20h30 soirée de gala

dimanche 21/12 16h

lundi 22/12 16h

mardi 23/12 16h

vendredi 26/12 16h

samedi 27/12 16h et 20h30

dimanche 28/12 16h

lundi 29/12 16h

mardi 30/12 16h

Tarifs 9 € -18 ans et demandeurs d’emploi, 13 € adulte, 16 € loge

Billetterie au Bureau d’information touristique de Flers (Pass+ Flers Agglo accepté), en ligne sur www.flers-agglo.fr et sur https://cirque-tempo.com .

Boulodrome de Flers Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75

