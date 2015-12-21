Les Emmitou’Flers cirque de Noël du cirque Tempo Rue Richard Lenoir Flers
Les Emmitou’Flers cirque de Noël du cirque Tempo Rue Richard Lenoir Flers vendredi 26 décembre 2025.
Les Emmitou’Flers cirque de Noël du cirque Tempo
Rue Richard Lenoir Boulodrome de Flers Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26 15:00:00
fin : 2025-12-26
Date(s) :
2025-12-26
Du samedi 20 au mardi 30 décembre 2025, le cirque-théâtre Tempo plante son chapiteau sur le boulodrome de Flers pour vous proposer son cirque de Noël avec une dizaine d’artistes originaires de sept pays différents. Numéros d’équilibres, aériens, loufoques… sont au programme. Près de deux heures de spectacle qui vous feront rêver entre poésie et humour…
Représentations
samedi 20/12 20h soirée de gala
dimanche 21/12 15h
lundi 22/12 15h
mardi 23/12 15h
vendredi 26/12 15h
samedi 27/12 15h et 20h
dimanche 28/12 15h
lundi 29/12 15h
mardi 30/12 15h
Billetterie au Bureau d’information touristique de Flers (Pass+ Flers Agglo accepté), en ligne sur cette page et sur https://cirque-tempo.com
Réductions avec le Pass+ Flers Agglo uniquement possible au guichet (au Bureau d’information touristique de Flers) .
Rue Richard Lenoir Boulodrome de Flers Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75
English : Les Emmitou’Flers cirque de Noël du cirque Tempo
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Emmitou’Flers cirque de Noël du cirque Tempo Flers a été mis à jour le 2025-10-13 par Flers agglo