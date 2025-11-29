Les Emmitou’Flers Concert de Free gospel Flers
Eglise Saint-Germain Flers Orne
Début : 2025-11-29 18:30:00
Concert de gospel avec les Free gospel .
Eglise Saint-Germain Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75
