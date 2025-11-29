Les Emmitou’Flers Lancement des illuminations

Place Saint-Germain Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 18:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Venez vivre ce moment magique ! Flers sera illuminé en décembre et jusqu’au 4 janvier 2026 dans 15 rues et sur les principales places de la ville.

Plafonds lumineux scintillants, étoiles, guirlandes, boules, une arche, une scénette 3D composée de deux sapins artificiels lumineux, de la boîte aux lettres du Père Noël lumineuse, et du traineau du Père Noël (sur lequel on peut monter dessus) tiré par un renne, sapins et un cadeau géant… Autant de décors magiques pour prendre les enfants en photo ou faire des selfies ! .

Place Saint-Germain Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75

L’événement Les Emmitou’Flers Lancement des illuminations Flers a été mis à jour le 2025-10-16 par Flers agglo