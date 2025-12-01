Les Emmitou’Flers mapping Flers
Les Emmitou’Flers mapping Flers dimanche 21 décembre 2025.
Les Emmitou’Flers mapping
Place Saint-Germain Flers Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 18:00:00
fin : 2025-12-21 20:00:00
Date(s) :
2025-12-21
Diffusion d’un mapping vidéo sur la façade de l’église Saint-Germain.
Plus d’infos à venir… .
Place Saint-Germain Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75
English : Les Emmitou’Flers mapping
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Les Emmitou’Flers mapping Flers a été mis à jour le 2025-09-23 par Flers agglo