Les Emmitou'Flers Parade lumineuse Centre-ville de Flers Flers dimanche 14 décembre 2025.

Centre-ville de Flers Arrivée place Saint-Germain Flers Orne

14 décembre 2025 17:30:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Un spectacle où de curieux personnages se baladent et se transforment en chevaux et un homme tendre à la fois conteur vous emportent dans un univers étincelant, musical et lumineux.

Centre-ville de Flers Arrivée place Saint-Germain Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75

